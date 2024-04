Na gevecht om FM-frequenties, begint de strijd om de radioluisteraar

De veiling van FM-frequenties voor commerciële radiozenders veroorzaakte vorig jaar geen aardverschuiving: de bekende stations behielden hun vertrouwde plek in de ether, twee nieuwkomers kwamen erbij. De veiling leverde de overheid een recordbedrag op van 152,8 miljoen euro.

Nu is het zaak voor de eigenaren van de zenders om hun investeringen terug te verdienen. Om dat te doen worden populaire dj's bij de concurrent weggeplukt, in de hoop veel luisteraars en adverteerders te trekken. Ook in de rechtszaal wordt nog gestreden om de luisteraar,

Sublime en Slam! van het Vlaamse Mediahuis raakten in september hun plek in de ether kwijt. Sublime moest de frequentie afstaan aan nieuwkomer Radio4All, een zender die nog altijd in opbouw is. Hoe ver de zender is, wil stationschef Giel Beelen voorlopig nog niet zeggen.

Zorgenkindje

Bij Sublime (soul en jazz) halveerde het marktaandeel zonder FM-frequentie, al zegt Mediahuis dat het verlies van luisteraars "niet tegenvalt". Dancezender Slam! bleef via een regionale FM-frequentie in de Randstad in de ether. Op beide zenders sneuvelde de avondprogrammering.

Mediahuis was overigens met 100% NL en Veronica wel een van de veilingwinnaars. Opmerkelijk genoeg werd Radio Veronica snel een zorgenkindje. De zender kreeg voor bijna 22 miljoen euro een frequentie met een betere ontvangst en zonder muzikale beperkingen. Toch kelderde het marktaandeel.

Om weer meer luisteraars te trekken, trok Mediahuis de portemonnee voor nieuwe ster-dj's: Gerard Ekdom werd weggehaald bij concurrent Radio 10 en Wouter van der Goes bij Radio 2.