Vijf mensen dood door omgewaaide bomen in Polen

In het zuiden van Polen zijn dodelijke ongelukken gebeurd als gevolg van harde wind. Drie volwassenen en twee kinderen kwamen onder een boom terecht.

In de plaats Zakopane kwam een jonge vrouw om het leven toen een boom op haar auto viel. In dezelfde plaats kwam ook een 9-jarige jongen onder een boom. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. In Rabka kwamen twee volwassenen en een kind onder een boom terecht en overleefden het niet.

Het waaide zo hard dat traumahelikopters niet konden opstijgen om hulp te verlenen. Wegen werden geblokkeerd door omgevallen bomen. De brandweer rukte zeker 140 keer uit. Van diverse huizen waaide het dak af.

In het Tatragebergte, langs de zuidgrens van Polen, werden windstoten gemeten van 155 kilometer per uur. Vanavond neemt de wind in kracht af, verwacht de Poolse weerdienst.