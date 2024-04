Hoge bevelhebber Iraanse Revolutionaire Garde gedood in Damascus

Israël heeft niet gereageerd op het nieuws, zoals het dat zelden doet in dit soort gevallen. "We geven geen commentaar op berichten in buitenlandse media", zegt een legerwoordvoerder tegen persbureau Reuters.

Sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas heeft Israël ook het aantal aanvallen op doelen in Syrië opgeschroefd. In dat land zitten veel milities die gelieerd zijn aan het regime van Iran, aartsvijand van Israël.