Aanval op Iraanse ambassade in Damascus, hoge commandant gedood

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr:

"Wat we hier zien, maakt deel uit van de Israëlische campagne om de macht van Iran en de Iraanse pionnen in de regio in te dammen. Het bombardement volgde snel op de grote aanvallen van afgelopen vrijdag op Hezbollah-raketdepots in de buitengebieden van Aleppo, waarbij ruim veertig doden vielen.

Dit vond plaats op klaarlichte dag in een drukke straat in het centrum van Damascus. Bovendien is dit een diplomatieke post en dus Iraans grondgebied.

De pro-Iraanse as incasseert de afgelopen periode flinke klappen; de rode lijnen lijken steeds verder op te schuiven en dit zal hoogstwaarschijnlijk niet onbeantwoord blijven. We zullen moeten afwachten of een toekomstige tegenactie van Iran zelf zal komen, of dat die zal worden uitgevoerd door een van zijn pionnen in Irak, Libanon, Syrië of Jemen."