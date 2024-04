Pinoké knokt zich via Kampong naar eerste Euro Hockey League in clubhistorie

De mannen van Pinoké hebben de Euro Hockey League op hun naam geschreven door Kampong met 1-0 te verslaan. In een gelijk opgaande finale was één strafbal genoeg om de ploeg uit Amstelveen voor het eerst in de clubhistorie de EHL te laten winnen.

Pinoké bereikte de finale door in de halve finales Old Georgians uit Engeland te kloppen, Kampong versloeg het Duitse Rot-Weiss Köln.

Strafbal

Pinoké kwam na tien minuten op voorsprong uit een strafbal. Sebastien Dockier werd op de stick getikt door Jip Janssen, Alexander Hendrickx benutte de uitgelezen kans voor de ploeg uit Amstelveen: 1-0. Halverwege stond die stand nog steeds op het bord.

In het vervolg van de wedstrijd werd er volop strijd geleverd door beide teams. De meeste opwinding was er toen Kampong tot twee keer toe een strafcorner ingetrokken zag worden door de videoscheidsrechter.

Ultieme poging

In een ultieme poging nog te winnen ging Kampong in de slotfase zonder keeper spelen, maar Pinoké hield stand en pakte zo onder leiding van trainer Jesse Mahieu voor het eerst in de clubhistorie de grootste Europese hockeyprijs die er is.

Het is de tiende keer dat een Nederlandse club de EHL wint.