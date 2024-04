Nederlander in Brabant aangehouden voor moord in België

Bij Ulvenhout in Noord-Brabant is vanochtend een 62-jarige man aangehouden die in België een vrouw om het leven zou hebben gebracht. De man was naar Nederland gevlucht, maar werd door de Nederlandse politie opgepakt.

Het lichaam van de 43-jarige vrouw werd vannacht aangetroffen in een appartement in Beerzel in de buurt van Antwerpen. Over een motief is nog niets bekend; wel is duidelijk dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, melden Belgische media. Ook zouden er twee kinderen in het appartement wonen.

De man, die de Nederlandse nationaliteit heeft, werd aangehouden bij de afrit Ulvenhout, 90 kilometer van Beerzel. Hij zit in Nederland vast. België heeft om zijn overlevering gevraagd.