Adidas stopt per direct met verkoop Duits 'SS-shirt' en biedt excuses aan

Adidas en de Duitse voetbalbond DFB hebben de verkoop van het nieuwe nationale tenue met rugnummer 44 per direct gestopt. In het nieuwe lettertype deed nummer 44 denken aan de bliksems van het logo van de Schutzstaffel (SS), de gevreesde paramilitaire organisatie van het nazi-regime in Duitsland.

Het kopen van het shirt met 44 is sinds maandagmiddag niet meer mogelijk, en eerder bestelde shirts worden niet meer geleverd. Shirts met namen verbonden aan nazi-Duitsland konden sowieso al niet besteld worden.

De nieuwe shirts werden tijdens de interlands tegen Frankrijk en Nederland van vorig week voor het eerst gebruikt.

Door het stof

Het nieuwe ontwerp leidde tot een rel op sociale media. "Bij Adidas werken mensen uit ongeveer honderd landen, onze onderneming staat voor het bevorderen van diversiteit en inclusie, en als bedrijf verzetten we ons actief tegen vreemdelingenhaat, antisemitisme, geweld en haat in welke vorm dan ook," aldus woordvoerder Oliver Brüggen.

"Pogingen om verdeeldheid zaaiende of marginaliserende standpunten te promoten, maken geen deel uit van onze waarden als merk." Het bedrijf "verwerpt ten stelligste elke suggestie dat dit onze bedoeling was".