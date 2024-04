Zeven verdachten, maar nog geen duidelijkheid over dood Ahmed (15) in Enschede

Ook ruim drie maanden na de dood van Ahmed Krd Hsan (15), is er nog geen duidelijkheid over de toedracht van de fatale steekpartij in de binnenstad van Enschede. De politie heeft zeven jeugdige verdachten opgepakt, van wie er nog vijf vastzitten. Meerdere telefoons zijn 'uitgelezen'. Beelden van beveiligingscamera's zijn minutieus bekeken en het politieonderzoek beslaat inmiddels duizend pagina's. Maar wat er is gebeurd en wie de dodelijke verwonding heeft toegebracht, is nog niet vastgesteld.

De veelal jeugdige verdachten (twee van hen minderjarig) houden hun kaken stijf op elkaar, meldt RTV Oost op basis van eigen onderzoek,

Ahmed liep op vrijdagavond 22 december door Enschede toen hij werd neergestoken en kort daarna bezweek aan zijn verwondingen. Een 14-jarig vriendje raakte bij de steekpartij gewond. Hij moest worden geopereerd.

Minderjarige asielzoeker

Ahmed, een minderjarige asielzoeker van Syrische afkomst, was een leerling van de Internationale Schakel Klas (ISK) in Enschede. Toen hij een paar dagen voor Kerstmis samen met zijn vriendje (ook van Syrische afkomst) door Enschede liep, kregen de twee ruzie met een groep jongeren waarvan de verdachten deel uitmaakten. De aanleiding voor de ruzie is onduidelijk. RTV Oost sprak bronnen die stellen dat er vanuit het niets een woordenwisseling ontstond nadat vanuit de groep jongeren beledigende opmerkingen waren gemaakt.

Groep hangjongeren

De verdachten zouden lid zijn van de zogenoemde Noorderhagengroep. Dat is een groep hangjongeren die al langer onrust veroorzaakt in Enschede en zich schuldig zou maken aan drugshandel, illegale prostitutie en wapenbezit.

Het rechercheteam dat het misdrijf onderzoekt, houdt er rekening mee dat de verdachten wisten waar de bewakingscamera's in het centrum hingen, want de ruzie verplaatste zich op een bepaald moment naar een plek waar geen videotoezicht is.

Ruzie sussen

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde in januari aandacht aan de steekpartij. Daarbij maakte het rechercheteam bekend op zoek te zijn naar een onbekende man, die geprobeerd had om de de ruzie te sussen. De getuige meldde zich na de uitzending en de politie heeft hem kunnen spreken. Maar of daarbij meer duidelijkheid is ontstaan over het motief en wie er heeft gestoken, blijft vooralsnog onduidelijk.

Over een week staat er een eerste pro-forma rechtszitting gepland in de zaak en verschijnen de verdachten in het openbaar. Misschien dat er dan ook meer duidelijkheid komt.