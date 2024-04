Groningen wint ingehaalde Hondsrugderby van zwak Emmen en pakt derde periode

FC Groningen weet van geen ophouden in de eerste divisie. In en tegen Emmen werd de Hondsrugderby met 0-3 gewonnen en de derde periodetitel gepakt. De Groningers zijn al sinds 2 februari ongeslagen in de competitie en kennen tot nu toe een uitstekend 2024.

FC Emmen daarentegen was na de winterstop lang zoekende. De laatste twee wedstrijden werden echter gewonnen, maar tegen Groningen had de ploeg weinig in te brengen.

De wedstrijd tussen Emmen en Groningen zou eigenlijk op 19 januari gespeeld worden. De wedstrijd ging destijds niet door vanwege een uitbraak van het norovirus binnen de selectie van Groningen.

Door de zege staat Groningen heel even tweede, een plek die aan het van het seizoen directe promotie oplevert. Roda JC kan de tweede plek vanavond weer heroveren als er wordt gewonnen op bezoek bij Jong PSV. Emmen zakt op basis van doelsaldo naar de elfde plek.