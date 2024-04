Ondanks wolfwerend hek schapen doodgebeten bij Leusden

Er zijn zeker negen schapen doodgebeten op een weide van landgoed Den Treek-Henschoten bij Leusden. Volgens rentmeester Wilbert Nijlant zijn de dieren door een wolf gedood, ook al is het gebied afgeschermd met een wolfwerend hek.

Nijlant is de beheerder van het landbouwgebied van het landgoed en zei tegen RTV Utrecht dat hij vanochtend negen dode schapen telde. "Het zullen er nog wel meer zijn, maar dat is wat ik gezien heb", zei de rentmeester. Hij zag ook een aantal gewonde schapen.

Vorig jaar oktober werden in Woudenberg, niet ver van Leusden,acht schapen doodgebeten. De rentmeester: "Er is niet genoeg natuurlijk voedselaanbod en dus krijg je zulk gedrag. Dit mag gewoon niet gebeuren."

Rond het landbouwgebied van het landgoed staat een wolfwerend hek van een meter hoog, onder stroom. Maar dat is volgens Nijlant geen oplossing: "Er zijn filmpjes te zien van wolven die over twee meter hoge hekken springen."

Zoals gebruikelijk heeft Nijlant BIJ12 op de hoogte gesteld, dat is de organisatie die namens de gezamenlijke provincies onderzoekt of het inderdaad een wolf is die de schapen heeft gedood.