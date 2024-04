Tabak weer duurder: pakje sigaretten voortaan 11 euro, shag 24 euro

Sigaretten en shag zijn vandaag opnieuw duurder geworden. Door de nieuwe accijnsverhoging kost een pakje van twintig sigaretten nu gemiddeld 11,10 euro. Dat was zo'n 9 euro. Voor een pakje shag van 50 gram betaal je geen 17 euro meer, maar 24,62 euro.

Het is niet zo dat de nieuwe prijzen meteen overal ingaan. Winkels mogen eerst nog hun oude voorraden sigaretten en shag verkopen voor de oude prijzen.

Tabaksfabrikanten spreken van de grootste prijsverhoging ooit, schrijft het ANP. Organisaties die zich inzetten voor de gezondheid, zoals de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, zijn blij met de nieuwe prijzen. Zo noemt KWF Kankerbestrijding het "een heel belangrijke stap" die voorkomt dat jongeren beginnen met roken en die ervoor zorgt dat mensen stoppen of minder zullen roken.

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) waarschuwt dat door de prijsverhoging meer rokers hun sigaretten en shag in het buitenland zullen kopen. "Nu is al een kwart van de sigaretten die in Nederland wordt gerookt afkomstig uit het buitenland", zegt directeur Jan Hein Sträter tegen het ANP. "Bij shag gaat het zelfs al om 37 procent. Dat zal alleen maar toenemen."

Rookvrij in 2040

Ieder jaar gaan op 1 april de accijns op tabak omhoog. Dat moet ertoe leiden dat steeds minder mensen (gaan) roken.

Het beleid van het kabinet is gericht op een rookvrije generatie in 2040. Vanaf dat jaar zou geen enkel kind meer moeten roken of ooit nog gaan roken. Onder volwassenen zou het aandeel rokers dan niet meer boven de 5 procent mogen liggen.