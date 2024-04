Vanavond op tv: Protest in Israël • Shell tegenover Milieudefensie • Te weinig ruimte voor Defensie?

Shell tegenover Milieudefensie

Een historische gerechtelijke uitspraak verraste drie jaar geleden alle partijen en waarvan nu de vraag is: blijft de uitspraak overeind? In de zaak van Milieudefensie tegenover Shell, begint morgen het hoger beroep. Daarin moet de rechter moet besluiten of Shell inderdaad verplicht is zijn uitstoot de komende jaren zo goed als te halveren. Verslaggever Marijn Duintjer Tebbens volgt de zaak en is te gast.