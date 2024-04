Hockeysters Amsterdam beste van Europa na zege op Mannheim

De hockeysters van Amsterdam hebben de Euro Hockey League gewonnen. De finale in Amstelveen werd met 2-1 van het Duitse Mannheimer HC gewonnen.

Het is de tweede eindzege de Amsterdamse vrouwen in vier edities van de Euro Hockey League. Ook in 2022 was de ploeg uit de hoofdstad de beste.

Eerste kwart vol actie

Vroeg in het eerste kwart kreeg Mannheim twee strafcorners. Echt gevaarlijk werd het niet bij het Amsterdamse doel, maar het was wel een vroege waarschuwing voor de Nederlanders.

Amsterdam pakte het signaal goed op, want na ruim vijf minuten noteerde Freeke Moes de eerste treffer. Vijf minuten later verdubbelde Fay van der Elst de voorsprong. Een volgende treffer in het eerste kwart werd afgekeurd, vanwege een gevaarlijke bal van Maria Verschoor in de opbouw.

In het tweede kwart werd niet gescoord, de ruststand was 2-0.