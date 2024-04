'Totale verwoesting' rond al-Shifa-ziekenhuis na terugtrekking leger Israël

Een andere man, Yahia Abu Auf, zegt dat bulldozers van het Israëlische leger over een provisorische begraafplaats op de binnenplaats van het ziekenhuis zijn gereden. "De situatie is onbeschrijfelijk." Medische bronnen zeggen tegen Al Jazeera dat er tientallen, mogelijk zelfs honderden lichamen zijn gevonden in het ziekenhuis en in de straten eromheen.

De verwoesting in het complex is groot en het ziekenhuis kan niet meer functioneren. "Op elke afdeling van het ziekenhuis hebben gebouwen in brand gestaan", zegt een verslaggever van de Arabische zender. "Het complex is van binnenuit beschadigd." Trappen, deuren en muren zijn verwoest, voegt hij eraan toe. Mensen proberen nog spullen tussen het puin te redden. "Er is hier geen leven meer." Het ziekenhuis, dat al sinds 1946 bestaat, lijkt volgens hem onherstelbaar beschadigd.

Een anonieme arts laat aan Al Jazeera weten dat het ziekenhuispersoneel tijdens de inval niet de mogelijkheid had om patiënten te behandelen. "We konden hen niet verzorgen of begraven", zegt ze. "De geur van lijken was in het hele gebouw te ruiken."

Verhaal van ooggetuige: