Podcast De Dag: Is Duitsland het nieuwe wietwalhalla?

Een paar jaar geleden moesten veel Duitse politici er niet aan denken, maar vanaf vandaag is het zo ver: de Duitsers legaliseren de joint.

Duitsland-correspondent Chiem Balduk vertelt in deze podcast wat er allemaal is afgesproken. Want - typisch Duits - het is heel grundlich vastgelegd. Derrick Bergman is voorzitter van het Nederlandse Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod heeft vanochtend de vlag uitgehangen. Hij spreekt van "cannabis bevrijdingsdag". vertelt hij in de podcast. Bergman neemt ons mee verder de grens over - want hoe vooruitstrevend is dit Duitse plan eigenlijk?

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Dieuwke Teertstra

Redactie: Rosanne Sies