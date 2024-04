Bosz geïrriteerd op persconferentie: 'Mensen trekken mijn integriteit in twijfel'

Maar Bosz erkent ook dat dat niet zomaar gebeurt. "Het gaat wat makkelijker dan een paar weken geleden, ja. We scoorden in het verleden ook meer dan nu, maar dat is ook logisch. Tegenstanders gaan ons beter analyseren en wij steken zelf ook niet in de vorm dat we een hoger rendement uit onze kansen halen. Maar daar hoeven we niet dramatisch over te doen. Het is namelijk ook niet zo gek lang geleden dat wij zeven keer scoorden tegen PEC Zwolle."

Geen Lozano en Saibari

Dinsdagavond, tegen Excelsior, krijgt PSV de kans om alsnog voor de 27ste keer te winnen dit jaar. Maar dat moet wel gebeuren zonder Hirving Lozano en Ismaël Saibari. Zij zijn geblesseerd.

Lozano werd afgelopen zaterdag al na 45 minuten met een blessure gewisseld en heeft enkele dagen na die wedstrijd nog altijd last van zijn blessure. "Het is niet ernstig", zei Peter Bosz vanmiddag op de persconferentie. "Lozano twijfelde zaterdag of hij door moest spelen of niet, maar toen hebben wij besloten dat risico niet te nemen."