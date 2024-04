Oprichtster Knaven verlaat 'wielerkindje' vanwege verschil van visie en inzicht

"Een week later belde ze mij", vervolgt Knaven-Den Ouden. "'Er valt zo'n last van mijn schouders, nadat ik met jou heb gesproken', zei ze. 'Nu durf ik gewoon in te zien dat mijn interesses ook nog ergens anders naar uitgaan.'"

Balans

Het klinkt misschien vrijblijvend of 'soft' in de harde wereld van de topsport. Maar aandacht voor de mens en resultaat kunnen best samengaan. De weg naar de top voor rensters als Charlotte Kool, Daniek Hengeveld (nu DSM-firmenich-Post.nl) en Europees kampioene Mischa Bredewold (nu SD Worx-Protime) verliep via de ploeg van Knaven-Den Ouden.