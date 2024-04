Formule 1-eigenaar Liberty Media koopt voor 4,2 miljard ook rechten MotoGP

Liberty Media neemt de rechten van de MotoGP en alle bijbehorende kampioenschappen over. Het bedrijf, dat sinds 2017 ook eigenaar van de Formule 1 is, betaalt ongeveer 4,2 miljard euro voor 86 procent van de aandelen van Dorna Sports, het bedrijf achter de MotoGP.

Naast de MotoGP gaat het ook over de wereldkampioenschappen Moto2, Moto3, MotoE en de Superbikes.

Overname F1

Begin 2017 nam Liberty de Formule 1 over van CVC Capital, dat eerder ook al eens eigenaar van de MotoGP was. Onder het Amerikaanse Liberty veranderde er een hoop in de Formule 1.

De sport investeerde in nieuwe races, waaronder twee nieuwe GP's in de Verenigde Staten (Miami en Las Vegas). Ook werden meer locaties in het Midden-Oosten aangedaan, en maakten enkele traditionele circuits plaats voor moderne stratencircuits.

Aan de andere kant keerde bijvoorbeeld Zandvoort terug op de F1-kalender, net als Imola, dat na een eenmalige race tijdens de coronacrisis op de kalender bleef.