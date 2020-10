Nu al meer vervroegd gestemd voor verkiezingen VS dan in 2016

Het aantal 'vroege stemmers' bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen is het aantal van 2016 voorbijgestreefd. Met nog acht dagen te gaan tot Election Day hebben ruim 58 miljoen Amerikanen al hun stem uitgebracht, melden persbureau AP en CNN op basis van tellingen en onderzoek.

Dat aantal werd vier jaar geleden pas op de dag voor de verkiezingen gehaald. De vroege stemmen waren toen goed voor 42 procent van alle stemmen, zegt CNN. Vooral door de coronacrisis zouden mensen nu eerder hun stem uitbrengen en drukte op verkiezingsdag willen mijden.

In Pennsylvania, een swing state waar fel om wordt gestreden, zijn volgens AP al ruim vijf keer zoveel stemmen uitgebracht als in 2016. Ook in staten als South Carolina, Wisconsin en Minnesota is al vaker gestemd.

President Trump was afgelopen weekend zelf een van de vroege stemmers, in Florida: