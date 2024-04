Uitblinkers Troost en Telgenkamp tegenover elkaar in 'oneerlijke' EHL-finale

"Hoe dat komt? Geen idee, maar van mij mag het zo lang mogelijk doorgaan. Ik ben altijd hongerig om doelpunten te maken en ik ben er superblij mee."

Dagje extra rust voor Pinoké

De aanvaller hoopt het scoren in de finale te kunnen herhalen. Troost staat in ieder geval uitgerust aan de start, want Pinoké kwam zaterdag al in actie in de halve finales en had een dag meer rust dan tegenstander Kampong.

"Dat is best lekker. Wij komen hier namelijk maar voor één doel en dat is met de gouden medaille in handen staan."

Zijn teamgenoot Jannis van Hattem is het daarmee eens, maar had ook Kampong dat dagje rust wel gegund. "Ik denk dat de organisatie er eens kritisch naar moet kijken. Het is niet fair als één van de finalisten meer rust heeft en je moet wel een eerlijke finale hebben."