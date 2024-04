‘Zorgboerderij nam kinderen zonder medeweten ouders mee naar genezingsdiensten’

De eigenaresse van een zorgboerderij in het Gelderse Wekerom heeft kwetsbare kinderen zonder toestemming van de ouders meegenomen naar zogenoemde 'bevrijdings- en genezingsdiensten'. Dat melden Omroep Gelderland en Omroep Brabant na eigen onderzoek.

De zorgboerderij biedt onder meer dagbesteding en therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of stoornis. De omroepen spraken meerdere ouders en kinderen die naar de zorgboerderij in Wekerom gingen.

Ze hebben een klacht ingediend bij de brancheorganisatie waarbij de zorgboerderij is aangesloten. De zaak is in behandeling bij het Instituut voor Agrarisch Recht, dat klachten afhandelt voor de brancheorganisatie. De uitspraak volgt later deze week. Sinds het begin van de zaak heeft de gemeente Ede, waar de zorgboerderij staat, alle doorverwijzingen gestopt. Op de zorgboerderij verblijven volgens Omroep Gelderland op dit moment geen kinderen meer.

Zonder toestemming

Ouders vertellen dat de begeleiding op de zorgboerderij in eerste instantie goed was, maar dat dit de laatste jaren veranderde toen de eigenaresse zich stortte op haar geloof. Volgens de ouders zijn hun kinderen daarna meerdere keren zonder hun toestemming meegenomen naar bevrijdings- en genezingsdiensten.

Ook zouden de kinderen zijn meegenomen naar evangelisatiebijeenkomsten in Eindhoven en moesten de kinderen, volgens de ouders, kindertijdschriften verbranden omdat ze 'demonisch' zouden zijn. Ook dit gebeurde buiten hun medeweten om, zeggen de ouders.

Op de boerderij zou er tegen de kinderen zijn gezegd dat als ze zich lieten dopen, ze dan bijvoorbeeld van hun autisme zouden genezen. "Haar autisme werd bestempeld als iets demonisch. Mijn dochter heeft na die tijd bij mij in de keuken gestaan en in tranen gezegd: 'maar nu blijft voor altijd de duivel in mij. Ik ben dus nu niet genezen'", zegt Indra Roesink uit Leusden. Haar 14-jarige dochter Elinde heeft autisme en ging zes jaar lang ieder weekend naar de zorgboerderij.

'Situatie te betreuren'

In een schriftelijke reactie aan Omroep Gelderland zegt de eigenaresse dat de kinderen aanwezig zijn geweest bij kerkdiensten, maar niet bij bevrijdings- of genezingsdiensten. Ook zegt zij dat er nooit tegen de kinderen is gezegd dat zij zouden genezen van hun beperking of stoornis als zij zich lieten dopen.

De bevrijdings- en genezingsdiensten werden gedaan door evangelist Tom de Wal. De prediker en gebedsgenezer claimt dat hij mensen kan genezen met "de kracht van God". Ook beweert hij mensen te kunnen 'bevrijden' van boze geesten of demonen. Dit gebeurt tijdens speciale 'bevrijdingsdiensten'.