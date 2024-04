Glibberen op Koppenberg koersvervalsing? 'Mathieu behendiger dan de rest'

Jacques van der Poel reed in zijn carrière, die minder lang was dan die van broer Adrie en neef Mathieu, talloze malen en in alle weersomstandigheden over de Koppenberg. Want of het nu regent of niet, op de smalle, steile klim zijn er altijd renners die het einde niet halen.

Onderwerp van discussie

De Koppenberg is vaker onderwerp geweest van discussie. De klim is zelfs vijftien jaar lang uit het parcours geweerd, na een incident in de Ronde van Vlaanderen van 1987. "Ik was daarbij", bevestigt Jacques van der Poel. "Nou ja, in de achterhoede van de koers."

Zijn ploeggenoot Jesper Skibby begon die editie als koploper aan de Koppenberg. "Hij was nog heel jong, zat in de vroege vlucht en stond op het punt ingelopen te worden. Misschien zou hij nog net de top van de Koppenberg halen. En toen ging het mis".

Op de beelden is te zien dat Skibby stilvalt en vervolgens zelfs omvalt. Zijn voet zit nog vast in zijn pedaal, als een witte auto probeert te passeren en over zijn fiets heen rijdt.