Wekdienst 1/4: Tweede Paasdag, processie in Maastricht • Uitvaart en rouwstoet Def Rhymz

Goedemorgen! Vandaag is het Tweede Paasdag. In Maastricht vindt een processie plaats met een reliek van de Heilige Bernadette. En in Rotterdam vindt de besloten uitvaart van rapper Def Rhymz plaats, gevolgd door een openbare rouwstoet.

Eerst het weer: vandaag begint de dag druilerig met vooral in het oosten regen. In de middag wordt het geleidelijk wat droger en breekt zelfs de zon door. De temperatuur ligt rond de 13 graden vandaag.