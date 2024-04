Tienduizenden bij grootste anti-regeringsprotest Jeruzalem sinds begin oorlog

In Jeruzalem zijn afgelopen avond en nacht tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Netanyahu. Het was volgens Israëlische media de grootste anti-regeringsbetoging sinds het begin van de oorlog.

Bij het Israëlische parlement, de Knesset, eisten demonstranten het opstappen van de premier en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Ook willen familieleden van gijzelaars dat er zo snel mogelijk een deal met Hamas wordt gesloten om hun geliefden vrij te krijgen. Op de achtergrond speelt eveneens nog onvrede over de omstreden juridische hervormingen mee, waartegen vorig jaar massaal werd gedemonstreerd in Israëlische steden.

Voor de manifestatie bij de Knesset, was er een confrontatie tussen demonstranten en ultraorthodoxe joden. Daarbij werden betogers, die een aantal wegen blokkeerden, bekogeld met eieren en flessen volgens krant Haaretz. De actievoerders zijn tegen een wetsvoorstel om de zogeheten charedim uitgezonderd te houden van militaire dienst. In Israël is een felle discussie gaande over dit onderwerp.

Netanyahu succesvol geopereerd

Premier Netanyahu werd gisteren geopereerd aan een hernia. Zijn medewerkers lieten in de avond weten dat de operatie geslaagd was. De hernia was zaterdag vastgesteld bij een routinecontrole van de 74-jarige leider.

"Verkiezingen tijdens een oorlog, vlak voor de overwinning, zal Israël zeker zes maanden lamleggen", zei de president voor zijn operatie. Hij herhaalde ook dat het leger Rafah sowieso gaat binnenvallen. Internationaal klinkt steeds fellere kritiek op dit plan, omdat er ruim een miljoen Palestijnen schuilen in de zuidelijke stad in Gaza.

'Vandaag overleg met VS over Rafah'

Vandaag is er waarschijnlijk virtueel overleg tussen de VS en Israël over het aangekondigde offensief. Dat zeggen anonieme Amerikaanse en Israëlische functionarissen tegen nieuwssite Axios, die doorgaans goed ingelicht is. Afgelopen week schrapte Israël een gepland overleg met Washington over Rafah. De reden daarvoor was dat de VS een stemming in de VN-veiligheidsraad over een oproep tot een staakt-het-vuren voor het eerst niet had geblokkeerd.