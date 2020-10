'Vrouwelijke passagiers inwendig onderzocht op luchthaven Qatar'

Australië heeft bij de autoriteiten van Qatar zijn beklag gedaan over de "onacceptabele behandeling" van vrouwelijke reizigers op de luchthaven van Doha. Australische media melden dat een groep vrouwen daar na de vondst van een baby is gedwongen zich uit te kleden en een inwendig onderzoek te ondergaan. Onder hen waren dertien vrouwen uit Australië.

De zaak speelde volgens de media al op 2 oktober. Personeel van Hamad International Airport vond toen een pasgeboren kind in een toiletruimte. Daarop werden alle vrouwelijke passagiers van een vlucht naar Sydney van boord gehaald en in een ambulance bij de gate onderzocht op tekenen van een bevalling. Ze zouden zijn gedwongen om hun ondergoed uit te trekken en ook inwendig onderzocht zijn. Over de vondst van de baby is hun niets gezegd.

De luchthaven zegt dat opgetrommelde artsen zorgen hadden over de toestand van de moeder, en dat daarom is geprobeerd die op te sporen.

'Konden het niet geloven'

Een mannelijke medepassagier zegt bij de Australische zender ABC dat alle vrouwen bij terugkeer in het vliegtuig van streek en emotioneel waren. "Mensen konden niet geloven wat er was gebeurd", zegt hij.

De Australische minister Payne van Buitenlandse Zaken, spreekt van verontrustende en weerzinwekkende gebeurtenissen. "We hebben ons standpunt heel duidelijk gemaakt bij de Qatarese autoriteiten", aldus Payne. Amnesty International zegt dat de rechten van de vrouwen op brute wijze zijn geschonden.

Tijdens hun quarantaineperiode in Australië zijn de vrouwen medisch en psychisch begeleid. Het is niet duidelijk hoeveel vrouwen in totaal zijn gedwongen zich te laten controleren. Het kindje is nog in Qatar en wordt verzorgd.