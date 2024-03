Sinner zegeviert ook in Miami en is nu tweede van de wereld achter Djokovic

Het masterstoernooi van Miami is door Jannik Sinner gewonnen. De Italiaan, die nu Carlos Alcaraz aflost als nummer twee van de wereld is achter Novak Djokovic, rekende in de finale af met de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-3, 6-1.

Dimitrov had op weg naar de finale onder anderen Alcaraz en Alexander Zverev gevloerd. Hij won tegen Sinner de eerste twee servicebeurten op love, maar nadat hij een breekpunt had gemist, raakte hij gaandeweg de regie kwijt.

Sinner sloeg direct daarna wel toe en hield de druk met precieze opslagen en scherpe returns erop. Hij gaf niks meer weg en na verloren finales in 2021 en 2023 stapte hij nu als winnaar van de baan.

Australian Open en ABN Amro Open

Sinner boekte zijn twaalfde toernooizege in totaal en zijn derde van dit jaar. De Italiaan won begin dit de Australian Open - zijn eerste grandslamtitel- en het ABN Amro Open in Rotterdam.