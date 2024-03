Einde seizoen voor Feyenoorder Hartman, EK-deelname lijkt onhaalbaar

Feyenoorder Quilindschy Hartman heeft in het duel met FC Utrecht (4-2 winst) een zware knieblessure opgelopen en komt dit seizoen niet meer in actie. Volgens de club wacht hem een "langdurig herstel'.

Hoe lang dat is, meldt Feyenoord niet, maar deelname aan het EK met het Nederlands elftal lijkt onhaalbaar voor Hartman. Op 16 juni, dat is over ruim tien weken, speelt Oranje zijn eerste groepswedstrijd tegen Polen.

Eerst Aké, nu Hartman

Als opkomende back past Hartman goed in het 5-3-2 systeem dat Ronald Koeman vaak hanteert.

De bondscoach zal zich sowieso zorgen maken over de linksbackpositie, want ook Nathan Aké viel zondag geblesseerd uit bij Manchester City. Hoe ernstig zijn kwetsuur is, is nog niet bekend.

In Studio Voetbal werd de blessure van Hartman ook besproken.