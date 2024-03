Einde seizoen voor Feyenoorder Hartman, EK-deelname lijkt onhaalbaar

Feyenoorder Quilindschy Hartman heeft in het duel met FC Utrecht (4-2 winst) een zware knieblessure opgelopen en komt dit seizoen niet meer in actie. Volgens de club wacht hem een "langdurig herstel'.

Hoe lang dat is, meldt Feyenoord niet, maar deelname aan het EK met het Nederlands elftal lijkt onhaalbaar voor Hartman. Op 16 juni, dat is over ruim tien weken, speelt Oranje zijn eerste groepswedstrijd tegen Polen.

Als opkomende back past Hartman goed in het 5-3-2 systeem dat Ronald Koeman vaak hanteert.

Viervoudig international

Hartman, een viervoudig Oranje-international, kwam tijdens een duel met Niklas Vesterlund ongelukkig terecht en ging met een van pijn vertrokken gezicht naar het gras. Hij kon even later op eigen kracht van het veld, maar trainer Arne Slot vreesde al snel voor een ernstige blessure.

De 22-jarige Feyenoorder speelde dit seizoen 38 officiële wedstrijden in clubverband.