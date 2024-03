Gegijzelde medewerkers van café in Ede kenden gijzelnemer niet

De vier medewerkers die gisterochtend werden gegijzeld in een café in het centrum van Ede kenden de gijzelnemer niet. Dat staat in een verklaring die namens het personeel van café Petticoat is verspreid. De medewerkers geven daarin te kennen niet te weten wat het motief van de 28-jarige man is.

In de verklaring staat ook dat de gijzelnemer het feestcafé pas na sluitingstijd binnenkwam. Gisteren was nog niet duidelijk of de man vlak voor de gijzeling binnenkwam of onder de feestgangers was geweest. De eigenaar van het café zei eerder tegen de NOS dat hij de man 's nachts op het terras had zien staan.

De medewerkers van het café krijgen hulp van een speciaal team van Slachtofferhulp Nederland, dat mensen bijstaat die in het nieuws zijn gekomen na een calamiteit. Dat team heeft in samenspraak met hen de verklaring opgesteld.

'Borgen privacy van grootste belang'

Het personeel heeft behoefte aan privacy en rust, meldt Slachtofferhulp Nederland. "Dat is voor hen op dit moment het belangrijkste om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te kunnen verwerken."

Ook wordt gevraagd om beelden waarop de vier gegijzelden herkenbaar te zien zijn niet verder te verspreiden. "Het betreft jonge mensen met nog een heel leven voor zich. Het borgen van hun privacy is daarom van het grootste belang."

De gijzelingsactie in Ede duurde gisteren van 05.00 tot 12.30 uur. De vier gegijzelden - een van de eigenaren van het café en drie medewerkers - kwamen ongedeerd vrij. De gijzelnemer is gearresteerd. Hij wordt dinsdag voorgeleid.