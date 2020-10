Corona krijgt voetbal steeds meer in de greep: 'Er ontstaat ongezonde druk'

Arno Vermeulen, Theo Janssen, Sjoerd van Ramshorst, Leonne Stentler en Pierre van Hooijdonk - NOS

Wordt het Nederlandse betaald voetbal de komende week de dupe van aangescherpte coronamaatregelen? Los van de vraag of het verstandig is of niet, is volgens de gasten bij Studio Voetbal geen slechter moment denkbaar om een pauze in te lassen. In de wetenschap dat premier Rutte en minister De Jonge dinsdag waarschijnlijk weer een persconferentie zullen geven, proberen Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Leonne Stentler en Arno Vermeulen aan tafel bij presentator Sjoerd van Ramshorst de consequenties voor het voetbal te overzien. "Als voetballiefhebber willen we dat het doorgaat", verwoordt Stentler de gemeenschappelijke gedachte aan tafel. Maar de gezondheid van betrokkenen moet dan volgens haar wel gewaarborgd worden. "Ik zou pleiten voor een echte sportieve bubbel." En die sportieve bubbel, een afgesloten en veilige omgeving voor de sporters, is er nu niet. Alle eredivisieclubs hebben inmiddels te maken of te maken gehad met besmettingen in de selectie, waarbij AZ met vijftien coronagevallen de kroon spant. PSV verspeelde met een door coronabesmettingen zwaar gehavend elftal de koppositie aan Ajax. Kille omgeving Vitesse profiteerde daar met een zege op de Eindhovenaren optimaal van. "Dat had er zeker mee te maken", stelt Van Hooijdonk onomwonden. "PSV kan anders namelijk een veel sterker elftal op de been brengen." Zelfs VVV, dat zaterdag op een historische 0-13 getrakteerd werd door Ajax, ondervond hinder van de kille omgeving in een onbevolkte Koel. Bekijk hieronder de reactie van VVV-trainer Hans de Koning na de 0-13 tegen Ajax:

De Koning: 'Diep wegstoppen onder de grond en beton erover' - NOS

"Zonder supporters moet je als trainer soms de ploeg wel wat enthousiasmeren", meent Van Hooijdonk. "Maar die shots die we van Hans de Koning zagen, daar zat hij eigenlijk een oefenpotje te kijken." "En dan zit je op een gegeven moment zo diep in de schaamte, dat je als trainer ook niets meer durft", vult Janssen aan. 'Geeft wel energie' Het wedstrijdverloop, de statistieken, het vertrouwen dat de Ajacieden opdoen. Allemaal mooi meegenomen, maar dinsdag tegen Atalanta Bergamo gelden weer de wetten van de Champions League. Janssen: "Een heel andere wedstrijd. Maar dit geeft natuurlijk wel energie." Stentler stipte het optreden van de teruggekeerde Davy Klaassen aan. "Zo intelligent, zo in beweging. Je hebt het gevoel dat het allemaal simpel is, maar er is over nagedacht. Dat heel makkelijke, intelligente spel van hem is eigenlijk perfect voor die positie." Leonne Stentler neemt het spel van Davy Klaassen tegen VVV onder de loep:

Stentler over Klaassen: 'Je hebt het gevoel dat het allemaal simpel is' - NOS

En of hij nou zo goed was of de tegenstander zo slecht, Lassina Traoré verdient met zijn vijf goals en drie assists volgens Van Hooijdonk een kans in een grote wedstrijd. "Ik ben altijd fan geweest van Traoré. Misschien is hij iets te vroeg afgeschreven", vindt Van Hooijdonk over de pas 19-jarige spits. "Als je die gewoon laat staan in de Nederlandse competitie wordt hij topscorer." 'Doelsaldo niet doorslaggevend' "Ik heb echt het idee dat dit Ajax met vlag en wimpel kampioen gaat worden", waagt ook Vermeulen zich aan een voorspelling. "Ik denk dat het doelsaldo niet de doorslag gaat geven. De rest heeft enige problemen." De rest, dat wil zeggen AZ, PSV en Feyenoord. AZ speelde voor de vijfde keer gelijk en riep de ellende volgens de gasten vooral over zichzelf afriep. PSV oogde slordig. En Feyenoord mocht de handen dichtknijpen met een remise tegen RKC Waalwijk. Winnen van de kleintjes is dus voor een topclub zo vanzelfsprekend niet, bleek een dag na de 0-13 van Ajax. Theo Janssen is niet onder de indruk van de vertoning van Feyenoord:

"Ja, wat is het probleem van Feyenoord. Heb je even?", begint Janssen een uitgebreide analyse, waar eigenlijk alleen keeper Justin Bijlow en linksback Ridgeciano Haps met een goede beoordeling vanaf komen. "Ik vind Haps wel een speler voor het Nederlands elftal", besluit Janssen over de man die een punt redde voor Feyenoord. "In ieder geval voor de selectie", plaatst Van Hooijdonk een kleine nuance. Niet Haps, maar Daley Sinkgraven is echter de grote verrassing in de 34-koppige voorselectie van bondscoach Frank de Boer. Er wacht volgende maand een oefenduel met Spanje, waarna in de Nations League wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Polen volgen. En laat de voetballers alsjeblieft in hun ritme blijven met al die belangrijke duels in het vooruitzicht, hoopt Vermeulen. Arno Vermeulen denkt dat het stilleggen van de eredivisie enorme consequenties heeft:

'Stopzetten eredivisie heeft enorme consequenties voor Nederlandse voetbal' - NOS