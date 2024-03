Gezochte drugsbaas laat al jaren reviews achter over restaurants, ook in Nederland

Een van 's werelds meest gezochte criminelen laat al jarenlang een spoor van recensies achter op Google. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekscollectief Bellingcat en The Sunday Times. Het gaat om de Ier Christopher Vincent Kinahan, het hoofd van het beruchte internationale Kinahan-kartel dat naar schatting ruim een miljard dollar zou hebben verdiend aan de handel in illegale verdovende middelen, wapenhandel en het witwassen van geld.

Onder de naam Christopher Vincent plaatst de drugsbaas sinds 2019 reviews over restaurants, hotels en winkels. Volgens Bellingcat biedt dit interessante inzichten in de bewegingen van Kinahan; de reviews leggen reizen naar Turkije, Spanje, Zimbabwe en ook Nederland bloot. In 2022 kon de Albert Heijn op de Dam in Amsterdam nog rekenen op vier sterren. Een hotel in Breda kreeg er drie.

'Zakelijke netwerkconferenties'

Het zou vooral gaan om redelijk alledaagse recensies. "Het restaurant is chic en luxueus, de service was goed maar niet uitstekend", schrijft hij bijvoorbeeld over een restaurant in het Turkse Istanbul. Andere reviews bieden mogelijk inzicht in de motieven voor zijn reizen. Zo schrijft hij over het bijwonen van "zakelijke netwerkconferenties" in Zimbabwe en over het kijken naar een zonsondergang met collega's in Zuid-Afrika terwijl ze "wat zaken bespraken".

De onderzoekers van Bellingcat en The Sunday Times konden bevestigen dat het account daadwerkelijk van Kinahan (67) is, omdat hij een e-mailadres gebruikt dat overeen komt met dat in Amerikaanse documenten. Ook zou zijn spiegelbeeld te zien zijn in een aantal foto's die hij publiceerde via het Google-account.

Nederlandse link

In de jaren 80 groeide Kinahan uit tot spil in de distributie van drugs in Dublin. Hij had grote ambities en verhuisde in de jaren 90 naar Rotterdam, een van de belangrijkste knooppunten in de internationale drugshandel. De Nederlandse autoriteiten kregen de bende in het vizier, waarna Kinahan zich aan de Spaanse Costa del Sol vestigde, waar zijn kartel uitgroeide tot een miljoenenorganisatie.

De bende van Kinahan zou betrokken zijn bij zeker twintig moorden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese politieorganisatie Europol uit 2022. Kinahan zat al meerdere keren vast. In de gevangenis studeerde hij Spaans en Nederlands, waardoor hij nadien beter contact kon leggen met andere criminelen.

Taghi op de bruiloft

In 2022 loofde de Amerikaanse opsporingsdienst DEA een beloning van 15 miljoen dollar uit voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van Kinahan en zijn twee zoons. Sindsdien komen alle reviews van het Google-account vanuit de Emiraten, waar de familie al een tijdlang woont. De staat ziet tot nu toe steeds af van het uitleveren van het drietal.

In Dubai kwam de familie regelmatig in contact met de top van de internationale misdaad. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst werken of werkten verschillende grote drugshandelaren daar met elkaar samen, waaronder de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, de Bosnisch-Nederlandse gangster Edin G. en de onlangs tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi. Die laatste was ook te gast op de bruiloft van Kinahans zoon.