Kickbokslegende Rob Kaman (63) overleden: 'Je was je tijd ver vooruit'

Voormalig kickbokser Rob Kaman is op 63-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer was negenvoudig wereldkampioen kickboksen en thaiboksen. Van zijn 112 officiële gevechten won hij er 97, waarvan 77 via knock-out.

Kaman was in Nederland een pionier in de sport en haalde zijn grote successen in de jaren 80 en 90. Hij werd in 1983 de eerste Europeaan die de wereldtitel in het kickboksen veroverde door in de Amsterdamse Jaap Edenhal de Amerikaan John Moncayo te verslaan.

Dat deed Kaman onder meer door optimaal gebruik te maken van zijn handelsmerk. De Nederlander stond bekend om zijn gevreesde low kick, een harde trap op het bovenbeen van de tegenstander.

Reactie Verhoeven

Op sociale media betuigen meerdere grootheden uit de Nederlandse kickbokswereld hun medeleven. "Rust in vrede legende", zegt Gloy-wereldkampioen Rico Verhoeven. "Je bent de grondlegger van de Nederlandse kickboksstijl. Je was je tijd ver vooruit."