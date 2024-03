Ihattaren per direct weg bij Slavia Praag, ook dit avontuur is van korte duur

Het Tsjechische avontuur van Mohamed Ihattaren bij Slavia Praag is van korte duur geweest. De 22-jarige Ihattaren dook in december vorig jaar verrassend op bij de Tsjechische topclub om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Het voormalig toptalent tekende tot het einde van het seizoen, met een optie voor drie extra seizoenen. "Slavia wil hem een tweede kans geven", luidde de uitleg toen. Nu, vier maanden later maakt de club bekend dat de samenwerking na onderling overleg wordt beëindigd.

"Ihattaren heeft de wens uitgesproken om zich in het bijzijn van naasten en familie te concentreren op zijn carrière en Slavia steunt hem in die keuze", luidt de verklaring van Slavia.

Neerwaartse spiraal

Na een veelbelovende start bij PSV raakte de loopbaan van Ihattaren in een neerwaartse spiraal. Pogingen om bij Juventus, Sampdoria en Ajax de weg omhoog te vinden, mislukten en hij kwam de voorbije jaren ook herhaaldelijk in aanraking met justitie.