Oppositie weet Erdogans partij in Istanbul opnieuw van winst af te houden

De afgelopen vijf jaar was Imamoglu al burgemeester van Istanbul. In 2019 won hij verrassend de burgemeestersverkiezingen, waardoor de AKP de macht kwijtraakte in de stad waar Erdogan ooit zelf burgemeester was. Ook verloor de AK-partij toen de lokale verkiezingen in Ankara en een aantal andere grote steden.

In mei vorig jaar won Erdogan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen met 52 procent van de stemmen. Oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu, eveneens van de CHP, kreeg bijna 48 procent van de stemmen. Erdogan is al ruim 20 jaar aan de macht en is daarmee de langstzittende president in de Turkse geschiedenis.