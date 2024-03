Erdogan stevent opnieuw af op nederlaag bij lokale Turkse verkiezingen

Correspondent Turkije Mitra Nazar:

"De uitslag is nog niet definitief, maar met iets meer dan 50 procent van de stemmen geteld is de oppositie voorzichtig optimistisch. Nog lang niet alle resultaten zijn binnen, maar het lijkt erop dat de AKP flink heeft verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019. Er wordt hier nu al gesproken over een 'historische overwinning' bij lokale verkiezingen.

Dat zou een grote comeback zijn voor de oppositie in Turkije, vooral na de grote nederlaag vorig jaar bij de presidentsverkiezingen toen Erdogan er vandoor ging met de winst. Dit zou ook laten zien wat de kracht is van Imamoglu. De oppositie hoopt dat hij de kartrekker van de oppositie is en daarmee 'presidentieel materiaal' is bij de volgende presidentsverkiezingen in 2028.

Er wordt al feestgevierd door de oppositie, mensen zijn op straat met vlaggen en ze toeteren vanuit hun auto's. Mensen zijn onderweg naar het stadhuis van Istanbul, omdat ze verwachten dat Imamoglu daar de overwinning zal uitroepen."