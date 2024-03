Zeeluis en winterzweren: Noorse kweekzalmindustrie kampt met massasterfte

De zeeluis is niet alleen een bedreiging voor kweekzalm, maar ook voor de wilde zalm, de 'panda van Noorwegen'. Het aantal wilde zalmen wordt beschouwd als een indicator voor hoe het met de Noorse natuur gesteld is. Jonge wilde zalmen die langs de netten met kweekvis zwemmen, raken met de zeeluis besmet. Ook ontsnappen kweekvissen uit de kooien, waarna ze de wilde zalm besmetten.

De onderzoekers van het Veterinair Instituut in Noorwegen sloegen onlangs alarm. De massasterfte onder kweekvis groeit gestaag; in 2023 gingen ruim 65 miljoen kweekvissen voortijdig dood. In 70 procent van de gevallen is dat toe te schrijven aan infecties, wonden en kneuzingen. Daar komt bij dat het ontluisproces leidt tot een zwakker immuunsysteem van de vis, waardoor bijvoorbeeld wonden minder snel genezen.

'Ingrijpen nodig'

Tot overmaat van ramp werd een groot deel van de vissen deze winter geplaagd door zogeheten winterzweren, die ovale en diepe wonden maken in de vis. Ook hadden vissen last van de apolemia uvaria, een soort kwal die zich als lang lint door het water beweegt. Deze kwallen komen van nature niet voor in Noorwegen, maar zijn per toeval door de zeestroming naar de kust gekomen en bereikten zo de kooien. Als deze kwallen zalmen raken, injecteren ze gif. Sommige vissen gaan meteen dood, andere raken buiten bewustzijn.

De massasterfte van kweekvis is een heet hangijzer in Noorwegen, waarbij veel op het spel staat. Kweekvis is na olie en gas het grootste exportproduct. "De massasterfte is te groot en de industrie moet ingrijpen", zo zei de Noorse minister van Visserij en Zeezaken onlangs. Tegelijkertijd heeft Noorwegen zich ten doel gesteld om de kweekzalmproductie uit te breiden naar 5 miljoen ton kweekvis in 2050.