Brand in Radboudumc in Nijmegen, zestig patiënten worden geëvacueerd

In een van de gebouwen van het Radboudumc in Nijmegen heeft brand gewoed. Vanwege de rookontwikkeling worden ongeveer zestig patiënten en zeventien personeelsleden geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Volgens de woordvoerder is de brand inmiddels onder controle. Niemand is gewond geraakt.

Even voor 19.30 uur werd de brand in gebouw A op het ziekenhuiscomplex ontdekt. De brand woedde in een serverruimte op de zesde verdieping.

Mensen op de derde, vierde en vijfde verdieping worden verplaatst, zegt de veiligheidsregio. Inmiddels zouden zeker dertig patiënten elders zijn ondergebracht.

Over de oorzaak van de brand in het Radboudumc is nog niets bekend.