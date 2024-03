Verdachte situatie in centrum Amsterdam: metrostation ontruimd, veel politie aanwezig

In het centrum van Amsterdam is een grote politie-actie aan de gang. Rond metrostation Rokin, vlak bij de Dam, is volgens de politie een verdachte situatie. Het metrostation is ontruimd en de straat Rokin is afgezet.

Een woordvoerder van de politie zegt dat een melding is binnengekomen die "heel serieus" wordt genomen. De politie zet het Team Explosieven Verkenning in om de situatie te onderzoeken.

Via Burgernet is het signalement verspreid van een man die mogelijk te maken heeft met de situatie: