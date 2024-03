Metrostation Rokin in Amsterdam weer vrijgegeven na 'verdachte situatie'

Het metrostation Rokin, vlak bij de Dam in Amsterdam, is weer vrijgegeven. Dat bevestigt de politie op X. Begin deze avond werd het metrostation ontruimd en werd de nabije omgeving urenlang afgezet vanwege een volgens de politie "verdachte situatie".

Volgens een woordvoerder was er bij de politie informatie binnengekomen over mogelijke explosieven in het metrostation. "Dat soort signalen nemen we uiterst serieus", aldus de zegsman. "Daarom hebben we besloten het station te ontruimen."

De politie zette het Team Explosieven Verkenning in om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Er is niets verdachts aangetroffen.

In het kader van het onderzoek verspreidde de politie via Burgernet het signalement van een man: