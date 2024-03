Ajax-vrouwen zien titelkansen vervagen met verlies in Heerenveen

Met een kopbal op de lat van Romée Leuchter begon Ajax goed en Tiny Hoekstra schoot tegen haar oude club de openingsgoal binnen. Na een afgekeurde treffer van Leuchter vanwege buitenspel gingen de bezoekers met een voorsprong de rust in.

In het eerste kwartier na rust ging het helemaal mis voor Ajax en bogen Janneke Ennema en Lyanne Iedema de achterstand van Heerenveen om in een 2-1 voorsprong.

Hoekstra was daarna dicht bij de gelijkmaker, maar haar inzet werd van de lijn gehaald.

Derde zege Heerenveen

Voor de Friese vrouwen was het pas de derde overwinning van het seizoen. Thuis had Ajax, dat ondanks het gelijkspel bij Chelsea werd uitgeschakeld in de Champions League, nog met 5-1 gewonnen van Heerenveen.