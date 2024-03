Pelova verovert League Cup met Arsenal, ploeggenote Maanum zakt in elkaar

Oranje-international Victoria Pelova heeft in Engeland met Arsenal de League Cup gewonnen. In de finale in Wolverhampton werd Chelsea in de verlenging met 1-0 verslagen, dankzij een treffer van de Zweedse Stina Blackstenius.

De wedstrijd lag in de blessuretijd van de tweede helft lange tijd stil, omdat Arsenal-speelster Frida Maanum in elkaar was gezakt. Het medisch personeel behandelde haar minutenlang.

Situatie Maanum stabiel

Zeven minuten later werd ze met een zuurstofmasker om haar mond per brancard van het veld gedragen. Arsenal kwam even later met een update dat de Noors international bij kennis en stabiel is. "Ze wordt goed in de gaten gehouden door ons medische team."

Noorwegen is op dinsdag 9 april de tegenstander van het Nederlands elftal.