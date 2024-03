Invaller Mühren helpt Volendam diep in blessuretijd aan punt bij Almere

In Almere schotelden beide ploegen de toeschouwers in de eerste helft een gezapig potje voetbal voor. Gelukkig voor de bezoekers kwamen er ondanks het matige spel wel wat kansjes voor beide ploegen.

Zo mocht Yoann Cathline het Volendamse doel onder vuur nemen, maar lag doelman Mio Backhaus goed in de weg. Even daarna ging Luke le Roux (FC Volendam) gevaarlijk richting het vijandelijke doel, maar werd hij gestuit door Jochem Ritmeester van de Kamp, die niet mocht klagen dat hij 'maar' geel kreeg.

Kornelius Hansen leek daarna de ban te breken voor de thuisploeg, maar de Noor volleerde knap raak in buitenspelpositie. Darius Johnson was vervolgens gevaarlijk voor Volendam met een schot dat richting de verre hoek rolde. Dit keer bracht Almere-doelman Samuel Radlinger redding.

In de tweede helft kwam het duel meer los en dat leverde kansen op voor Almere-spelers Thomas Robinet en Cathline. Aan de andere kant was Vivaldo Semedo dicht bij de openingstreffer.

Op het moment dat Volendam zich ontpopte als bovenliggende partij en meerdere grote kansen kreeg via Oskar Buur en Quincy Hoeve, was het Almere dat tegen de verhouding in scoorde.

Peer Koopmeiners mocht een vrije trap nemen, had heel eventjes oogcontact met invaller Adi Nalic en lepelde fraai de bal op het hoofd van de Bosniër. Met een ferme knik kopte hij raak achter Backhaus.

Volendam leek aangeslagen en kwam met heel veel pijn en moeite tot een slotoffensief. Uiteindelijk was het ras-Volendammer Mühren die slim wegliep bij zijn directe tegenstander en oog in oog met Radlinger sterk afrondde. Een minuut later werd er afgefloten.