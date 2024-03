Twente-aanvaller Boadu beslist tamme derby tegen Heracles Almelo

De Almeloërs begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd en hadden verdedigend de zaakjes goed voor elkaar. De deur zat lange tijd potdicht. Het grootste gevaar was dan ook een afstandsschot van Robin Pröpper, vlak voor rust. Zijn inzet ging naast.

Heracles dacht zelfs de streekgenoot uit Enschede pijn te kunnen doen met een goal van 0-1 van Bryan Limbombe, maar de treffer vroeg in de wedstrijd werd afgekeurd wegens buitenspel.

Boadu blijkt de redder

Na een hele matige eerste helft zette de thuisclub in het tweede bedrijf wel aan. Tot hele grote kansen kwam de ploeg van Joseph Oosting wederom niet, maar de voorsprong kwam er nu wel.

Na veel gepruts in het strafschopgebied van Heracles Almelo kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Boadu. De spits, die in de basis mocht beginnen, twijfelde geen moment en krulde de bal in de verre hoek. De opluchting bij de thuissupporters was hoor- en zichtbaar in de Grolsch Veste.