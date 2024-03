Boadu beslist tamme Twentse derby en juicht als weggestuurde Brenet

FC Twente heeft zijn fans een groot plezier gedaan door met 1-0 te winnen van buurman Heracles Almelo, maar daar is ook alles mee gezegd. De treffer van Myron Boadu was het hoogtepunt in een verder zeer tamme Twentse derby.

Twente houdt door de zege AZ op vier punten afstand, maar het gat naar plek twee, dat recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League, bedraagt nog altijd negen punten.

Heracles probeert in het restant van de competitie boven de degradatiestreep te blijven en kan daarvoor nog elk punt gebruiken.