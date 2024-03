Amsterdam krijgt nieuwe kans op winst EHL na zege in Nederlands onderonsje

De vrouwen van Amsterdam maken kans om weer de Euro Hockey League (EHL) te winnen, het meest prestigieuze toernooi in het clubhockey. Amsterdam won zondagmiddag in Amstelveen het Nederlandse onderonsje met SCHC in de halve finale: 2-1. Maandag speelt de landskampioen de finale tegen het Duitse Mannheimer.

Amsterdam weet hoe het is om de EHL te winnen, dat gebeurde in 2019 en 2022 namelijk ook al. Maar dat betekende niet dat de ploeg van coach Teun de Nooijer al met één been in de finale stond.

Amsterdam en SCHC zijn namelijk behoorlijk aan elkaar gewaagd. Twee weken geleden speelden beide ploegen ook in het Wagener Stadion tegen elkaar en toen werd het 2-2. Vier van de laatste zeven onderlinge duels eindigden ook in een gelijkspel na een uur spelen.

Blessure Plönissen

Amsterdam begon beter dan SCHC aan de halve finale, maar creëerde weinig grote kansen. Het meest opvallende in het eerste kwart was een blessure voor Amsterdam-speelster Sabine Plönissen. Zij kreeg de bal keihard op haar knie geslagen. Ze moest steunend op haar stick het veld verlaten.

Een domper voor Plönissen, die eindelijk weer vrij kan hockeyen na een periode met depressieve gevoelens. Gelukkig voor haar kon ze, nadat de pijn verdwenen was, wel weer terugkeren in de halve finale.

Voorsprong Amsterdam

Met Plönissen kwam Amsterdam even later op voorsprong. Aan het begin van het tweede kwart tikte Maria Verschoor van dichtbij binnen, na goed voorbereidend werk van Freeke Moes.