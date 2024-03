Feyenoord herstelt zich van vroege 0-2 achterstand en wint van Utrecht

Sam Lammers schoot vervolgens de toegekende strafschop feilloos binnen waarna Feyenoord in de achtervolging moest.

Schitterend doelpunt Paixao

Die achtervolging kreeg al na een paar minuten gestalte dankzij een schitterende treffer van Paixao. De Braziliaan stoomde op over het middenveld en haalde uit van een meter of dertig. Via de onderkant van de lat vloog de bal in het doel.

Na rust gingen beide ploegen nog meer de (fysieke) strijd met elkaar aan. Utrecht hield de gelederen goed gesloten, maar Feyenoord draaide de duimschroeven steeds meer aan.