Ook Kampong na ware thriller tegen Rot-Weiss Köln naar finale EHL

De duimpjes gingen omhoog op de bank, trainer Tim Oudenaller was meer dan tevreden over zijn ploeg. Maar het bleef niet bij een paar duimpjes. Nog voor rust kon de coach het uitschreeuwen toen Silas Lageman voor 4-1 zorgde. De finale kon de ploeg toen eigenlijk niet meer ontgaan.

Remontada

Maar daar dachten de Duitsers anders over. De ploeg had in het verleden wel vaker een grote achterstand hersteld en deed dat ook vandaag weer. Fabio Seitz kreeg in twee instanties de bal over de doellijn en een paar minuten later lag de bal alweer in het doel.

Een inzet van Seitz werd niet goed weggewerkt door Kampong-doelman David Harte, Sander de Wijn liep de bal daarna per ongeluk in het doel.