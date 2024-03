Van der Poel wint voor derde keer Ronde van Vlaanderen na solo van 45 kilometer

Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Zonder zijn grote rivaal Wout van Aert en de winnaar van vorig jaar Tadej Pogacar, gold Van der Poel in de 108ste editie als topfavoriet.

Die status maakte hij waar, al moest hij bij op de natte en glibberige wegen lang het hoofd koel houden. Op de Koppenberg, waar vrijwel iedereen lopend naar boven moest, sloeg de wereldkampioen zijn slag.

Uiteindelijk kwam Van der Poel na een solo van 45 kilometer over de streep in Oudenaarde.

Hij is de zesde renner die in de regenboogtrui zegeviert in de Ronde van Vlaanderen. Bovendien evenaart hij met zijn derde overwinning het recordaantal zeges in het Vlaamse monument.