Man aangehouden voor geweld tegen rabbijn in Utrecht

De politie heeft vanochtend een 40-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van geweld tegen een rabbijn afgelopen vrijdag. De man heeft zichzelf bij de politie gemeld.

Rabbijn Aryeh Leib Heintz deed aangifte nadat hij naar eigen zeggen werd belaagd bij het Utrechtse winkelcentrum Overvecht. Volgens zijn vrouw Bracha Heintz kwam er een man naar de rabbijn toe die hem vroeg wat hij "daar deed als Jood". De rabbijn is volgens zijn vrouw vervolgens tegen zijn hoofd geslagen.

De politie deed gisteren een oproep en wilde graag spreken met "de andere man in dit verhaal".

'Afschuw'

De politie onderzoekt nu of de man inderdaad betrokken was bij het incident en is nog op zoek naar getuigen. Een woordvoerder kan geen verdere details geven over wat er is gebeurd en wat de verdachte heeft verklaard.

De rabbijn en zijn vrouw zijn blij dat er iemand is aangehouden, maar zijn nog niet gerustgesteld. "We zijn heel angstig. Na het incident is ook mijn fiets die voor de deur staat kapotgemaakt. We zijn dan ook heel bang voor ons huis", aldus de vrouw tegen RTV Utrecht.

Burgemeester Dijksma van Utrecht sprak kort na het incident haar afschuw uit over het incident "en het antisemitisme dat in mijn stad de kop opsteekt".