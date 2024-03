Makers van lijflied 'Super Feyenoord' laten na 20 jaar in de luwte van zich horen

Van het schrijven van de tekst kan hij zich niet zoveel meer herinneren. "Super Feyenoord was wel een bekende kreet, die stond ook op sjaaltjes. Ludie kwam nog met 'Red and white, super dynamite', dat hebben we er nog bijgeplakt. Omdat we er iets in wilden dat je weleens in het stadion hoort."

Het nummer werd uiteindelijk met nog twee nummers in één dag tijd opgenomen. "Dat was op donderdag en vrijdag was de deadline", vertelt de Zuid-Afrikaanse producer Brad Grobler. "Rob en ik hebben de hele nacht doorgewerkt om alles in te mixen, dat was echt hard werken."

Zelf cd's uitdelen

Toen het nummer klaar was, reed MC Ludie, oftewel Smitshoek, zelf door Rotterdam om cd's met het nieuwe nummer uit te delen. "Langs alle cafés. En ik heb er eentje bij Radio Rijnmond langsgebracht, bij Jack Kerklaan. Die hebben het ook gedraaid."

Daar bleef het niet bij. Het nummer groeide uit tot een van de bekendste Feyenoord-lijfliederen. Toch schreeuwden de mannen niet van de daken dat zij achter het nummer zaten. "We hebben het een beetje undercover gehouden en staan ook niet met onze echte namen geregistreerd als artiest."

"We treden op door het hele land en er is altijd ergens wel iets aan de hand met voetbal en Feyenoord, dus dan kun je beter een beetje onder de radar blijven", legt Janssen uit. "Vandaag is eigenlijk voor het eerst dat we naar buiten treden over het nummer. Al weten echte insiders wel dat wij het hebben gemaakt."

Kippenvel

Ze hadden niet verwacht dat het nummer de tand des tijds zou doorstaan. "Bizar", vind Janssen. "Uiteindelijk worden we dan in 2017 kampioen en de eerste track die ze draaien terwijl ze op het bordes van het stadhuis staan: tetedetetedete, dat is gelijk kippenvel."